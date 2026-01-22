Après des années de blocages administratifs et règlementaires, Apple Pay pourrait enfin faire son entrée sur l’un des plus grands marchés mobiles du monde. Selon plusieurs informations concordantes, Apple serait actuellement en discussions avancées avec des banques locales, les autorités de régulation et les réseaux Visa et Mastercard afin de déployer son service de paiement sans contact en Inde d’ici la fin de l’année en cours.

Un chantier ouvert depuis près d’une décennie

Apple Pay a été lancé aux États-Unis en 2014, avant d’être progressivement étendu à des dizaines de pays. L’Inde figure depuis longtemps sur la feuille de route du groupe californien, mais de nombreuses contraintes réglementaires et bancaires ont freiné son arrivée. Dès 2017, Eddy Cue, vice-président des services chez Apple, affirmait pourtant vouloir « absolument lancer Apple Pay sur le marché indien. »

Le principal obstacle résidait dans l’écosystème de paiement local, dominé par l’Unified Payments Interface (UPI), une infrastructure nationale qui impose aux acteurs étrangers une procédure d’intégration lourde et fortement encadrée. Depuis 2022, Apple ne permet d’ailleurs plus l’utilisation directe de cartes bancaires indiennes pour certains services comme l’App Store ou Apple Music, obligeant les utilisateurs à passer par UPI.

Un lancement progressif et ciblé

Dans un premier temps, Apple Pay devrait fonctionner principalement avec les cartes de crédit et de débit internationales, sans intégration immédiate à l’UPI. Une limitation notable, puisque les paiements du quotidien en Inde reposent largement sur ce système. À court terme, le service viserait donc surtout les voyageurs, les paiements transfrontaliers et les achats « premium ».

Des enjeux réglementaires encore sensibles

Outre les questions techniques, Apple a longtemps buté sur des règles de localisation des données et sur l’encadrement de l’authentification biométrique. La validation par des autorités externes de Face ID ou Touch ID avait notamment compliqué l’arrivée du service. Toutefois, l’adoption massive de Google Pay et Samsung Wallet via UPI laisse penser que ces contraintes ont depuis été assouplies.

Reste à savoir si la firme de Cupertino ira jusqu’à une intégration complète à l’UPI, une condition essentielle pour rivaliser réellement avec les solutions locales et s’imposer dans les usages quotidiens.