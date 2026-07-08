Trying est de retour sur Apple TV. La plateforme propose désormais le premier épisode de la saison 5 de sa comédie britannique portée par Esther Smith et Rafe Spall. Lancée en 2020 dans une relative discrétion, la série s’est progressivement imposée comme l’un des rendez-vous les plus attachants du catalogue, grâce à son mélange de tendresse (la tendresse, c’est cool) et d’humour british, le tout sur fond de sujets familiaux sensibles.

Nikki et Jason face à un nouveau bouleversement

Cette cinquième saison retrouve Nikki et Jason dans une situation familiale plus fragile qu’il n’y paraît. Après avoir construit un équilibre autour de Princess et Tyler, le couple doit composer avec l’arrivée inattendue de Kat, la mère biologique des enfants. Cette nouvelle salve d’épisodes montre Nikki et Jason confrontés aux conséquences de cette apparition, qui apporte « un tourbillon de chaos » dans leur vie de famille désormais bien installée.

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La série devrait donc poursuivre ce qui fait sa force : raconter les difficultés de la parentalité sans cynisme, en alternant moments de doute, des maladresses plus ou moins comiques et des moments d’émotion plus intimes. L’arrivée de Kat promet aussi de raviver des questions autour de l’adoption, de l’identité et de la place de chacun au sein du foyer.

Un épisode par semaine jusqu’à fin août

Apple TV diffusera les nouveaux épisodes chaque mercredi jusqu’au 26 août. Le casting réunit de nouveau Esther Smith dans le rôle de Nikki et Rafe Spall dans celui de Jason, aux côtés de Darren Boyd, Siân Brooke, Celia Imrie, Phil Davis, Gbemisola Ikumelo, Colin Morgan et Charlotte Riley.

Une série discrète mais durable pour Apple TV

Avec cette cinquième saison, Trying confirme sa longévité dans un catalogue souvent dominé par les grandes productions de science-fiction et les thrillers prestigieux. Son retour rappelle qu’Apple TV mise aussi sur des séries plus modestes et familiales.