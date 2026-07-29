The Legend of Zelda: Ocarina of Time, initialement sorti sur Nintendo 64, dispose désormais d’un port natif fonctionnel sur iPhone et iPad, réalisé par le développeur Kahris. Ce portage, qui a pour nom HarkinianPad, s’appuie sur le projet open source Ship of Harkinian, qui est une décompilation du jeu, et sur l’intelligence artificielle, sans recourir à une quelconque émulation du titre original.

Un portage rendu possible grâce à l’IA

Le développeur a utilisé le modèle d’intelligence artificielle GPT-5.6 Sol d’OpenAI avec Codex pour créer une couche de compatibilité permettant au code du jeu, préalablement décompilé en C, de tourner nativement sur l’architecture ARM64 et de s’appuyer sur l’API graphique Metal d’Apple. Cette approche diffère de l’émulation classique, puisque le jeu s’exécute directement sur l’iPhone et l’iPad plutôt que de simuler l’environnement de la console d’origine. Un précédent existait déjà dans ce domaine avec Command & Conquer: Generals Zero Hour qui avait été porté sur iPadOS grâce à Claude Fable 5, un modèle IA d’Anthropic, ce qui confirme une tendance émergente à l’utilisation de l’intelligence artificielle pour moderniser des jeux anciens.

Ocarina of Time, running natively on iOS and iPadOS for the first time. Not an emulator. Ship of Harkinian has run on Windows, Linux, macOS, Switch, Wii U, and Android. Never iOS. Now it runs on iPad, with iPhone in the build too. The game was decompiled to C and rebuilt as a… pic.twitter.com/7J62JwGRHq — Kahris (@chrissotraidis) July 27, 2026

Les gains de performance sont importants par rapport à la version originale de la Nintendo 64 qui tournait en 240p à seulement 20 images par seconde. Le portage sur iOS et iPadOS atteint désormais 60 images par seconde, avec un support du format 16/9 et une résolution bien supérieure à celle de la console datant de 1997. Le jeu prend également en charge les manettes Bluetooth ainsi que le combo clavier et souris, en plus des commandes tactiles natives des appareils Apple.

Comment obtenir le portage d’Ocarina of Time sur iPhone et iPad

L’ensemble du projet HarkinianPad, incluant le fichier IPA compilé et un guide d’installation détaillé, se veut disponible sur GitHub pour les utilisateurs souhaitant tester ce portage de The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur iPhone et iPad. Une précision importante encadre toutefois son utilisation : chaque utilisateur doit fournir sa propre ROM du jeu original pour faire fonctionner le port, une exigence qui vise à limiter les risques juridiques liés au droit d’auteur de Nintendo et à réduire les chances d’une fermeture du projet par l’éditeur japonais.