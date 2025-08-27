Hitman World of Assassination est désormais disponible au téléchargement sur l’App Store, aussi bien sur iPhone que sur iPad. La version iOS du jeu d’IO Interactive débarque ainsi plusieurs années avec la version PlayStation, Xbox et PC.

Nouveau jeu Hitman sur iOS

Voici comment IO Interactive présente son jeu :

Incarnez l’agent 47, l’assassin le plus létal du monde, dans une expérience mêlant destinations légendaires, contrats aussi risqués que lucratifs et une liberté d’action totale. HITMAN World of Assassination arrive sur iOS avec des graphismes léchés, des commandes précises et ce frisson de la furtivité que vous connaissez et aimez tant ! Que vous soyez un vétéran de la saga ou un nouveau venu, le monde de l’assassinat vous tend les bras. Bonne chance. Chaque mission de HITMAN World of Assassination est un puzzle dont l’agent 47 est la clé : exploitez l’environnement, manipulez les PNJ, trouvez la méthode la plus efficace pour éliminer votre cible… De la recherche du déguisement parfait aux cachettes introuvables en passant par des distractions savamment placées, tout fera l’objet de planification, de précision et de patience pour accomplir vos objectifs sans vous faire repérer, des rues animées de Paris aux villas de millionnaires de Sapienza.

Une disponibilité sur l’App Store… mais pas encore en France

Hitman World of Assassination est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store. Attention toutefois, la version gratuite propose seulement le centre d’entraînement de l’ICA (initiation) et la mission à Dubaï. Il faut ensuite acheter chaque destination individuellement depuis le menu du jeu ou bien acheter toutes les missions. Chaque mission coûte 5,99 ou 9,99 € selon le cas. Pour l’édition complète, il faut débourser 79,99 €.

Qu’en est-il du cas de la France ? Il se trouve qu’IO Interactive ne propose pas encore Hitman World of Assassination sur l’App Store français. C’est probablement en lien avec certaines réglementations. Le studio a réagi en indiquant : « Nous travaillons à résoudre ce problème dans les meilleurs délais », sans plus de précision.