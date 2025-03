Malgré les échecs commerciaux des versions iOS, iPadOS et macOS de Resident Evil 2 et Resident Evil Village, Capcom ne lâche pas l’objectif : Resident Evil 3 est désormais disponible dans l‘App Store et à priori il s’agit bien de la version Remake sortie il y a 5 ans. A noter que RE3 est le cinquième jeu de la franchise Resident Evil à débarquer sur iOS et iPadOS. Pour l’occasion, l’éditeur japonais propose une promotion de 67% sur le prix du jeu, soit 9,99 euros « seulement » durant la période de lancement. Le troisième opus de la célèbre franchise de jeu de survie nécessite à minima un iPhone 15 Pro ou un iPhone 16 (n’importe quel modèle), un Mac équipé d’une puce Apple Silicon ou d’un iPad équipé d’une puce A17 Pro ou Apple Silicon. Le jeu pèse 31 Go, mais il faut disposer du double en espace de stockage lors de l’installation.



Le pitch : « Une série de disparitions étranges se produisent dans le Midwest américain, dans une ville appelée Racoon City. Une équipe spécialisée de la police, connue sous le nom de S.T.A.R.S., enquête sur l’affaire et découvre que la société pharmaceutique Umbrella et leur arme biologique, le virus T, sont responsables des incidents, bien qu’ils aient perdu plusieurs membres dans le processus. Jill Valentine et les autres membres survivants de S.T.A.R.S. tentent de faire connaître cette vérité, mais se rendent compte que le département de police lui-même est sous l’influence d’Umbrella et que leurs rapports sont rejetés sans discussion. Cependant, des rapports sur un « virus cannibale » commencent à apparaître et des chiens sauvages errent dans les rues. Alors que la peste virale se répand dans la ville et jusqu’à sa porte, Jill est déterminée à survivre. Cependant, à son insu, un poursuivant extrêmement puissant a déjà été envoyé pour l’éliminer. »