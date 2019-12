Realme a présenté de nouveaux écouteurs sans fil. Ils ont pour nom Buds Air et reprennent le design général des AirPods d’Apple. Le prix est de 50 euros environ.

La marque chinoise, qui fait partie du même groupe que OnePlus, Vivo et Oppo (BBK Electronics), intègre une puce maison qui pour nom R1 avec pour but d’améliorer la latence audio. De leur côté, les derniers AirPods ont également connu une amélioration au niveau de la latence avec les AirPods Pro.

Les Buds Air embarquent du Bluetooth 5.0 et se connectent sans fil aussi bien à un iPhone qu’à un smartphone Android ou tout autre périphérique. De plus, Realme a également copié les AirPods avec l’appairage automatique au smartphone qui s’effectue quand le boîtier des écouteurs est ouvert et la détection des écouteurs dans les oreilles. Il y a aussi un mode gaming, ce qui peut étonner sur des écouteurs. Realme explique que ce mode permet d’avoir une latence de 120 ms.

Les écouteurs ont des commandes tactiles pour la lecture audio et pour lancer Google Assistant. Côté autonomie, Realme annonce 3 heures en écoute continue avec une seule charge, contre 5 heures pour les AirPods. Enfin, la recharge se fait en USB-C ou sans fil.

Les Buds Air ont seulement été annoncés pour l’Inde pour l’instant avec un prix autour de 50 euros. Trois coloris sont proposés : blanc, noir et jaune.