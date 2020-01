Le GPS communautaire Waze annonce aujourd’hui que les prix des péages font leur arrivée dans l’application. C’était en test depuis quelques mois avec certains utilisateurs qui passaient par la version bêta, c’est maintenant disponible pour tout le monde.

Comme nous pouvons le voir sur la capture d’image ci-dessus, il s’agit d’un prix estimé pour le péage et non d’un prix fixe. La raison ? Les données pour les tarifs sont fournies par les conducteurs et non par les sociétés responsables des autoroutes et autres tunnels, contrairement aux autres pays. Waze avait d’ailleurs reconnu pendant la phase de bêta que cet élément en particulier n’était pas très pratique, ne lui permettant pas d’être précis auprès de ses utilisateurs français.

Que faire si un prix a été modifié et qu’on souhaite le partager avec le reste de la communauté ? On ne peut pas passer par l’application malheureusement, il faut se rendre sur les forums de Waze ou faire un signalement sur le compte Twitter @WazeFrance.

En outre, Waze ajoute les alertes Paris Respire désormais, en plus de Crit’Air. Les différents quartiers de la capitale fermés à la circulation les dimanches et jours fériés seront pris en compte à présent. « Cette nouvelle fonctionnalité s’inscrit dans la volonté de Waze d’inciter à une mobilité plus responsable, tout en permettant à ses utilisateurs de prendre les précautions nécessaires et de planifier un itinéraire sans encombre », indique Waze dans un communiqué.