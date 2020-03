WhatsApp se met à jour avec le support du mode sombre pour l’ensemble de ses utilisateurs et non plus uniquement pour les testeurs qui ont la bêta. La mise à jour est disponible aussi bien sur iOS que sur Android.

Le mode sombre « est conçu pour réduire la fatigue oculaire dans les environnements à faible luminosité », explique WhatsApp. « Et nous espérons qu’il aidera à éviter ces moments inconfortables quand votre téléphone illumine la pièce trop brillamment », ajoute la messagerie.

WhatsApp précise avoir voulu mettre l’accent sur deux points pendant le développement du mode sombre :

La lisibilité : au moment de choisir les couleurs, WhatsApp veut réduire la fatigue oculaire et utiliser des teintes proches de celles par défaut sur iOS et Android respectivement

La hiérarchie des informations : WhatsApp veut aider les utilisateurs à pouvoir concentrer aisément leur attention sur chaque écran. La messagerie a ainsi procédé en employant des couleurs et d’autres éléments de design afin de garantir que les informations les plus importantes ressortent de façon évidente

WhatsApp bascule automatiquement sur le mode sombre quand iOS et Android sont ont eux-même le mode sombre en place. Le discours est identique pour le mode clair. Les utilisateurs sur Android 9 et antérieur peuvent aller dans les paramètres de WhatsApp, Discussions > Thème > et sélectionner « Sombre » par contre.

WhatsApp est disponible gratuitement sur l’App Store pour iPhone.