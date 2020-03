Il est arrivé : Mario Kart Tour propose désormais le mode multijoueur sur iPhone, iPad et Android ! C’est disponible pour tout le monde immédiatement, il n’est plus réservé aux testeurs.

Avec le mode en ligne, vous pouvez affronter jusqu’à 7 joueurs, qu’ils fassent partie de votre liste d’amis, qu’ils soient à proximité de vous ou qu’ils soient dans une autre partie du monde. Pour lancer la nouvelle fonctionnalité, touchez le bouton Multijoueur à gauche du bouton Menu sur la page d’accueil.

Trois modes de jeu sont disponibles : les groupes privés (se trouvant sous la section « Entre amis ou localement »), les courses standards et les courses dorées (ces dernières sont réservées aux joueurs qui ont le Pass Or). Chaque joueur possède un rang multijoueur qui représente de manière approximative son talent de pilote. Ce rang augmente et diminue selon les performances des joueurs sur la piste. Il est utilisé pour sélectionner des adversaires de niveau similaire.

À l’occasion du lancement du mode multijoueur, Nintendo propose d’offrir 30 rubis à tous les joueurs de Mario Kart Tour. Pour cela, les deux tweets ci-dessous doivent avoir combiné 30 000 retweets. Si vous avez Twitter, c’est le moment de retweeter.

#MarioKartTour multiplayer is here! Let's celebrate with a retweet campaign. If this tweet and the corresponding one on the Japanese account reach a combined 30,000 RTs, all current players will be gifted 30 rubies and an in-game badge! Watch the video for more info. pic.twitter.com/z4pVpcjkn3

— Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) March 9, 2020