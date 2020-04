Apple et Google annoncent aujourd’hui joindre leurs forces pour lutter contre le coronavirus. Les deux groupes vont permettre l’usage de la technologie Bluetooth afin d’aider les gouvernements et les agences de santé à réduire la propagation du virus, avec au cœur de la conception la confidentialité et la sécurité des utilisateurs.

Puisque le COVID-19 peut être transmis par la proximité avec une personne infectée, les autorités sanitaires ont déterminé que le traçage des contacts était un outil précieux pour aider à limiter la propagation du virus

Apple et Google vont donc lancer une solution complète qui comprend des API et une technologie au niveau du système d’exploitation pour aider à activer le suivi des contacts. Compte tenu du besoin urgent, le plan est de mettre en œuvre cette solution en deux étapes, tout en maintenant de solides protections autour de la confidentialité des utilisateurs.

Dans un premier temps, en mai, les deux sociétés lanceront des API permettant l’interopérabilité entre les appareils Android et iOS utilisant des applications provenant des autorités de santé. Ces applications officielles pourront être téléchargées par les utilisateurs via l’App Store sur iOS et le Google Play Store sur Android.

Dans un deuxième temps, au cours des mois à venir, Apple et Google vont travailler à la mise en place d’une plateforme plus large de traçage des contacts basée sur le Bluetooth en intégrant cette fonctionnalité aux plateformes sous-jacentes. Cette solution, plus robuste qu’une API, permettrait non seulement la participation d’un plus grand nombre de personnes, sur la base du volontariat, mais aussi l’interaction d’un écosystème d’applications plus étendu avec les autorités sanitaires gouvernementales.

« Grâce à une coopération et une collaboration étroites avec les développeurs, les gouvernements et les acteurs du domaine de la santé, nous espérons exploiter la puissance de la technologie pour aider les pays du monde entier à ralentir la propagation du COVID-19 et à accélérer le retour à une vie normale », concluent Apple et Google.

Tim Cook, le patron d’Apple, et Sundar Pichai, le patron de Google, ont chacun tweeté au sujet de cette initiative. Les deux dirigeants disent qu’ils vont travailler ensemble sur ce sujet.

Contact tracing can help slow the spread of COVID-19 and can be done without compromising user privacy. We’re working with @sundarpichai & @Google to help health officials harness Bluetooth technology in a way that also respects transparency & consent. https://t.co/94XlbmaGZV — Tim Cook (@tim_cook) April 10, 2020