Vous n’achetez plus le dernier iPhone ou Galaxy chaque année comme à une certaine époque ? Vous n’êtes pas seuls. En effet, une étude du cabinet CIRP révèle que de plus en plus de personnes gardent leurs smartphones pendant plusieurs années.

Au dernier trimestre par exemple, 28% des personnes qui ont acheté un iPhone avaient leur précédent modèle pendant trois ans ou plus. Le taux était de 12% il y a quatre ans. Les personnes qui renouvellent chaque année leur smartphone représentent moins de 10% des acheteurs, souligne CIRP.

« La bonne nouvelle pour Apple est que les consommateurs achètent de plus en plus souvent les téléphones les plus récents et les plus chers. Mais ils les conservent maintenant beaucoup plus longtemps, bien au-delà des deux ans habituels d’il y a quelques années. Cela ralentit le cycle de mise à niveau et réduit la demande à l’unité dans un marché saturé », explique le cabinet.

Il évoque aussi les parts de marché des iPhone aux États-Unis. Le modèle le plus populaire est l’iPhone 11 et celui-ci a pris la place occupée par l’iPhone XR. Rien qu’au dernier trimestre, l’iPhone 11 a représenté 37% des ventes d’iPhone. Il sera intéressant de voir si le nouvel iPhone SE avec son prix abordable (pour un iPhone) va avoir un important impact.