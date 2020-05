Les AirPods continuent d’inspirer les constructeurs. Le dernier en date est OnePlus qui va lancer des écouteurs réellement sans fil prochainement. Selon Max J, le design général sera plus que similaire à celui des écouteurs d’Apple. « C’est le design réel et pas seulement une illustration », indique celui qui a quelques bonnes sources et a déjà eu de bonnes informations au sujet de OnePlus.

Actual design not just an illustration. https://t.co/xtnU6oZHN1 — Max J. (@MaxJmb) May 15, 2020

Il devrait être difficile de différencier des AirPods et les écouteurs sans fil de OnePlus. À voir ce que OnePlus compte faire pour le boîtier de charge : va-t-il être lui aussi une copie de celui fourni avec les AirPods ?

OnePlus dispose déjà d’écouteurs sans fil (nommés Bullets Wireless Z), mais ils se rapprochent des BeatsX de Beats pour le coup. La connexion se fait sans fil au smartphone, mais les écouteurs sont reliés entre eux par un câble. Les nouveaux écouteurs de OnePlus sont totalement sans fil, exactement comme les AirPods. La sortie devrait avoir lieu en juillet.

Le prix des prochains écouteurs de OnePlus n’est pas connu. À titre d’information, les AirPods 2 sont vendus pour 179€ chez Apple. Quant aux écouteurs Bullets Wireless Z de OnePlus, le prix est 49,95€. Les BeatsX coûtent le double.