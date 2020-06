Bouygues Telecom devient un peu plus bavard sur l’arrivée de l’eSIM. L’opérateur annonce aujourd’hui que l’eSIM sera disponible à partir du 22 juin, soit dans deux semaines.

L’annonce a été faite par une conseillère sur les forums de l’opérateur. Bouygues Telecom n’a pas encore communiqué cette date par le biais de ses réseaux sociaux ou par le biais d’un communiqué de presse, mais cela ne devrait pas tarder.

Il faut savoir que l’eSIM aurait déjà dû être lancée chez Bouygues Telecom, et ce depuis quelques semaines déjà. Mais l’opérateur a préféré reporter la sortie au vu de la situation avec le Covid-19, dont le confinement.

Les récents iPhone (depuis l’iPhone XS) sont compatibles avec l’eSIM. Cela est notamment pratique pour avoir deux lignes et donc numéros/forfaits différents en même temps. On peut par exemple avoir une ligne pro et une ligne perso sur le même iPhone. L’eSIM est déjà proposée chez Orange et SFR. Bouygues Telecom va les rejoindre bientôt. Quant à Free Mobile, ce n’est pas prévu pour l’instant.

À noter que l’Apple Watch gère aussi l’eSIM, ce qui est utile si on ne veut pas dépendre de son iPhone pour avoir Internet, recevoir les messages, etc.