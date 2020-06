iOS 14 est de sortie ! La traditionnelle itération de l’OS mobile d’Apple a été présentée par un Craig Federighi en pleine forme. Beaucoup de nouveautés au menu, au point de devoir chapitrer tout ça pour gagner en lisibilité générale. App Library, le retour des Widgets, la traduction temps réel dans Siri, les améliorations sont sensibles cette année. Petit tour d’horizon des points forts d’iOS 14 :

App Library est un nouveau répertoire automatique qui classe les apps… en catégories. Ce nouveau mode de classement des apps reste totalement optionnel. Il devient aussi possible de gérer les différentes pages d’apps de son iPhone, voire de sélectionner les pages que l’on en souhaite pas voir (mode caché). Pratique.

Widgets, le grand retour ! Les mini-apps peuvent afficher des infos générales sur n’importe quelle page d’apps. A noter que les dimensions de ces Widgets sont réglables (grand carré, rectangle, etc). Smart Stack est en quelque sorte le Widgets des Widgets puisqu’il permet de les regrouper.

Picture in Picture : on n’y croyait pas, mais les rumeurs ont eu raison, une nouvelle fois. Le mode Picture in Picture permet d’afficher une vidéo en miniature par dessus l’app en cours (dans Messages par exemple). Idéal pour mater un épisode de Stranger Things tout en surfant sur la toile… Il est aussi possible de masquer la partie vidéo pour ne garder que la bande audio.

Traduction: Apple a fait cette année un réel effort pour améliorer Siri, (affichage plus discret sur l’écran, fonction dictée, enregistrement d’un message audio via Siri), mais la grosse nouveauté, qui s’appuie en partie sur les serveurs de Siri, est l’app Traduction, qui permet de traduire pas moins de 11 langues en temps réel, et surtout hors connexion. Le français fait partie du lot, tout comme l’anglais, le mandarin, l’allemand, l’espagnol, l’italien, le japonais, le coréen, l’arabe, le portugais et le russe.

Avec iOS 14, Message a droit à sa mise jour. Dans les conversations de groupe, il est désormais possible de sélectionner la personne en particulier à qui l’on souhaite transmettre un message. Un nouveau système de mention autorise à recevoir des notifications seulement et seulement si l’on est mentionné dans une conversation de groupe. Last but not least, les conversations jugées importantes peuvent être épinglées. De nouvelles options de personnalisation font leur apparition dans les Memojis, comme … le masque de protection.

Plans continue de faire sa mue, mais la version 2.0 du logiciel (avec l’affichage « Street View ») ne sera toujours pas disponible en France… avant longtemps (mais c’est la fiesta en Angleterre, Irlande et Canada). Des guides virtuels font leur apparition pour enrichir les visites des grandes villes et un mode Velo donne des indications plus précises sur le parcours du cycliste. Le nouveau Plans affiche aussi les zones encombrées et polluées ainsi que la localisation des bornes de recharges pour les voitures électriques !

CarPlay a droit à de menues améliorations. Le fond d’écran peut désormais être modifié et de nouvelles apps sont sensées améliorer la vie du conducteur (pour le parking, la localisation de borne de recharge électriques ou la commande de nourriture en bord de route). Avec iOS 14, il devient aussi possible d’utiliser son iPhone pour déverrouiller sa voiture et allumer le moteur. Cette clé virtuelle peut être partagée avec un proche.

App Clips est une sorte de « Widget » fonctionnel d’app qui apparaît en bas de l’écran lors de certaines actions précises (payer à la caisse, réserver un scooter électrique). App clips fonctionne dans Safari, Messages, Plans, mais aussi avec le tag NFC et les QR Codes.