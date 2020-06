Ce que beaucoup attendaient est enfin arrivé : c’est au tour de la prochaine mouture de l’OS des ordinateurs Apple d’avoir son moment de gloire. Et comme d’habitude, l’équipe marketing nous sort son côté artiste avec un nom pour le moins inattendu : macOS Big Sur. Et la firme ne cache pas ses ambitions, puisqu’elle avance qu’il s’agit de la plus grosse mise à jour du système depuis macOS X. Rien que ça.

S’il est une chose qui est particulièrement visible, c’est bien la mise en avant de l’histoire du Mac : visuellement et au niveau du design, tout est résolument familier, et pourtant les détails sont entièrement revus et nouveaux, très souvent à l’image de ce qui vient d’être annoncé pour iOS, l’inspiration claire de cette nouvelle forme. On trouve par exemple le centre de contrôle, ainsi que des menus son et Wi-Fi revus.

Messages va également avoir droit à sa nouvelle version : Une nouvelle fonction de recherche, l’intégration du choix de photos, l’arrivée de stickers Memoji, des effets lors de certains messages, et la capacité d’épingler des conversations (qui le resteront en passant d’un appareil à l’autre) seront ainsi de la partie.

Maps est aussi revu, et présente désormais la possibilité de marquer des favoris, d’estimer l’heure d’arrivée d’amis, ainsi que tout ce qui a été présenté dans la mise à jour de Maps pour iOS 14. Mac Catalyst a droit à ses améliorations, permettant notamment l’optimisation en pleine résolution de l’écran, ainsi que de nouvelles capacités comme des API spécialisées claviers et menus et bien d’autres.

Enfin, Safari est le clou du spectacle, avec sa plus grosse mise à jour depuis son arrivée. Les performances sont avancées en moyenne 50% plus rapides que sur Chrome, le tout en conservant la batterie comme jamais auparavant. Un bouton est apparu en bas des pages de différents sites pour observer la façon dont ils utilisent les données qui y sont rentrées. De plus, et pour continuer sur la sécurité et le respect de la vie privée, le navigateur surveille les différents mots de passe sauvegardés afin de s’assurer qu’ils n’ont pas été compromis. Les extensions passeront sur un nouveau standard, ce qui permettra l’import d’extensions depuis d’autres navigateurs. La traduction sera possible de base, permettant de lire des sites en différentes langues directement depuis Safari. Pour conclure, un nouveau système d’onglets permet de réorganiser les fenêtres : chaque onglet proposera un aperçu des pages web qui y sont chargées, et de nouveaux modes de fermeture et de « nettoyage » pour ne pas se retrouver surchargé d’onglets.