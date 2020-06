Parfois, le terme de révolution n’est pas usurpé, même dans une Keynote Apple. Les rumeurs le prévoyaient, mais l’annonce officielle a pris une toute autre ampleur : Apple a en effet démarré la transition de la gamme Mac vers l’Apple Silicon, un processeur sous architecture ARM sans doute très proche des Ax des iPhone et iPad. Et contrairement cette fois à d’autres rumeurs, la transition devra être complète (ou quasi complète)… d’ici 2 ans à peine ! Le premier Mac sous processeur Apple Silicon sera même disponible dans le commerce d’ici la fin de l’année. C’est évidemment un choc, et sans doute une bien mauvaise nouvelle pour Intel, d’autant qu’Apple semble sûr de son coup et annonce déjà des perfs de haut niveau (GPU puissant, enclave sécurisée, Neural Engine pour l’IA, etc.), démonstrations à l’appui (avec notamment une prise en main impressionnante de FCP X sous Apple Silicon).

Sans surprise, les applications codées pour macOS Big Sur seront optimisées en standard pour les puces Apple Silicon. Dans un premier temps, les deux binaires d’une même appli cohabiteront (sous l’appellation Universal 2) afin de permettre la transition la plus douce possible. Lightroom et Photoshop feraient même partie des premiers gros logiciels pro à faire la bascule vers l’Apple Silicon ! Apple a aussi prévu une plateforme de développement basée sur un Mac mini équipé d’un A12Z (soit le processeur du dernier iPad Pro), de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage (500 dollars le kit de dev). La (vraie) révolution a déjà commencé…