[Charge Simultanée et Pratique] – Ce chargeur USB mural 24W des deux ports vous permet de charger deux appareils en même temps avec une sortie maximale de 12W(5V/2.4A) par port.

[Système Intelligent] – L’application d’un contrôleur avancé pour fournir un rendement élevé et améliorer la fiabilité, ce qui aide à empêcher les câbles et les connecteurs des courts-circuits, des surtensions de sortie, des surintensités, une accumulation excessive de chaleur et des dommages.