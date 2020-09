StopCovid est tout sauf un succès. Les derniers chiffres officiels (qui datent d’août) font état de 2,3 millions de téléchargements pour seulement 72 notifications de contact à risque. C’est peu, très peu même pour une application qui avait pour vocation de lutter contre le coronavirus en alertant les utilisateurs qui étaient en contact avec des personnes infectées.

Pour Cédric O, le secrétaire d’État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, il y a eu un problème de communication avec les Français. « On aurait dû être plus pédagogue, les gens n’ont pas tous bien compris à quoi ça sert. Je regrette cela, mais je ne regrette pas que nous ayons fait cet app », a-t-il déclaré sur France Culture.

CEDRIC O | À propos de l'application du gouvernement #StopCovid, "On aurait du être plus pédagogue, les gens n'ont pas tous bien compris à quoi ça sert. Je regrette cela, mais je ne regrette pas que nous ayons fait cet app." @cedric_o dans #SoftPower @franceculture pic.twitter.com/6Jy3gBntS2 — Frederic Martel (@martelf) September 6, 2020

Outre le flop de l’application, il y a les coulisses. La France fait partie des quelques pays qui ont refusé d’utiliser l’API commune d’Apple et Google pour créer ce type d’applications. L’API d’Apple et Google offrent est une solution décentralisée. Pour sa part, StopCovid s’appuie sur une solution centralisée.