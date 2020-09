Les rumeurs ne s’étaient pas trompées. Apple One regroupe sous un unique abonnement mensuel la totalité des services par abonnement d’Apple. Les tarifs s’échelonnent de 14,95 dollars/mois (Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, 50 Go de Stockage iCloud) à l’offre Family tarifée 19,95 dollars/mois (même contenu que l’offre de base mais avec 200 Go de stockage iCloud et l’accès aux 5 membres de la famille), jusqu’à l’abonnement Premier à 29,95 dollars (offre de base + Apple News+ et Apple Fitness+, le nouveau service de workout). Pour information, sur l’offre de base uniquement, le coût global des abonnements pris à l’unité est de 21 euros (10 euros/Apple Music + 5 euros/Apple Arcade + 5 Euros Apple TV+ + 1 euros/iCloud). L’abonnement groupé Apple One sera donc sans aucun doute une belle affaire (-6 euros) pour tous ceux qui sont déjà abonnés à plusieurs services Apple. A noter enfin que le premier mois Apple One n’est pas facturé. L’offre d’abonnement groupé Apple One sera disponible dans le courant de l’automne.