Quoi de mieux pour introduire l’iPhone 12 et sa 5G que le PDG de Verizon, FAI uniquement présent aux Etats-Unis ? On présente ainsi le réseau autour duquel sera centré le prochain flagship d’Apple, avec le mode Ultra Wideband aux USA, permettant jusqu’à 4GBPS en téléchargement et 200MB/s d’upload. Côté hardware, l’iPhone 12 a été pensé pour la 5G, avec un système custom sur mesure. Tout a été fait pour économiser l’énergie, notamment le Smart Data Mode, qui passe automatiquement le réseau en LTE quand la 5G n’est pas nécessaire.

Nouvelle génération oblige, l’écran a été amélioré. On se retrouve donc en terrain familier avec un Super Retina XDR. L’écran OLED en 2532 x 1770 permet une résolution deux fois supérieure à celle de l’iPhone 11. Côté robustesse, on trouve cette fois le Ceramic Shield, soit des cristaux de nano-céramique directement dans le verre. L’écran devrait donc être quatre fois plus résistant que la génération précédente.

Au niveau des performances, l’A14 Bionic permet la technologie la plus rapide jamais conçue sur du 5nm, avec près de 11.8 milliards de transistors. Un CPU à 6 coeurs, un GPU à 4 coeurs, et un nouveau Neural Engine à 16 coeurs (11 trillions d’opérations par seconde) offrent des performances meilleures que jamais.

Enfin, Apple a aussi travaillé la caméra. On retrouve toujours l’objectif Ultra Wide en 12MP, mais aussi un Wide avec une nouvelle aperture à f/1.6, et la première lentille en 7 éléments. Tout ceci devrait permettre un meilleur rendu des photos en lumière basse, tandis que le travail du neural engine permet l’apparition du Night Mode, soit de meilleures images de nuit, en photo comme en vidéo.

Mais ce n’est pas tout : Apple profite également de l’occasion pour introduire MagSafe, un nouveau système d’aimants et de capteurs situés à l’arrière de l’appareil. Ces derniers ouvrent la voie à toute une nouvelle gamme d’accessoires qui viendront simplement se « clipper » à l’iPhone 12. On parle par exemple de nouveaux étuis, de porte-cartes, ou encore de double-chargeurs sans fil, où l’on pourra charger à la fois iPhone et Apple Watch.

Et parce qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, la firme à la pomme vient de dévoiler l’iPhone 12 mini, avec un écran en 5.4 pouces. Il s’agit d’après Apple du plus petit, fin et léger smartphone 5G de l’industrie.

L’iPhone 12 sera disponible à partir de 799$, tandis que son petit frère arrivera pour 699$.