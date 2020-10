Apple a donc terminé sa keynote d’octobre avec les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, nouveaux vaisseaux amiraux de la flotte iPhone. Ces flagships très haut de gamme partagent nombre de points communs avec l’iPhone 12 : le processeur A14, le verre ultra renforcé en céramique , le design façon iPhone 4, la recharge via MagSafe, et bien sûr la 5G. En revanche, Apple a passé beaucoup, beaucoup de temps sur les capacités photos et vidéo des deux appareils.

Le bloc photo à triple capteur a ainsi été longuement passé en revue : le capteur principal 12 Megapixels (équivalent 26mm), plus gros et à ouverture f/1.6, avec un système de lentilles à 7 éléments, promet vraiment de faire des merveilles. Un capteur plus gros, cela permet aussi de capturer plus de lumière en condition de faible luminosité : Apple promet une amélioration des performances de 87% dans ces conditions difficiles.

L’impressionnant bloc photo à triple capteur des iPhone 12 Pro et 12 Pro Max : 1 téléobjectif de 12 mégapixels (f/2.2) + 1 grand angle de 12 mégapixels (f/1.6) + 1 ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2.0)

Les iPhone 12 Pro seront aussi les premiers mobiles à enregistrer en Dolby Vision + HDR 10-Bit (jusqu’à 4K et 60 fps), ce qui signifie une grande liberté d’étalonnage en post-prod sans aucune intervention d’un logiciel de traitement d’image (700 millions de couleurs disponibles). Le nouveau système de stabilisation optique (OIS) semble particulièrement performant sur les extraits de vidéo pris avec l’iPhone attaché à un drone… ou à l’arrière d’un jeep filant à toute allure. Le LiDAR participe aussi du package qualitatif de la partie photo/vidéo puisqu’il permet d’améliorer la vitesse de l’autofocus, jusqu’à 6x en conditions de faible lumière. Ce composant sert aussi à des fonctions AR orientées « pro », mais ce n’était certainement pas le passage le plus convaincant de la keynote.

Signe de cette montée en charge quasi professionnelle de l’image sur les 12 Pro, le format Apple ProRAW sera disponible sur les deux iPhone 12 Pro un peu plus tard dans l’année. Ce format permettra de prendre des photos en RAW… avec quelques améliorations « maison » d’Apple.

L’iPhone 12 Pro démarre à 999$ avec 128, 256 ou 512 Go (128 Go de base, enfin !). L’iPhone 12 Pro Max démarre quant à lui à 1 099$ avec strictement les mêmes capacités de stockage. 4 coloris sont disponibles, l’or, l’argent, le graphite et le bleu.

L’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro seront proposés en précommande le 16 octobre et à l’achat le 23 octobre

L’iPhone 12 Pro Max et l’iPhone 12 mini seront disponible en précommande le 6 novembre et à l’achat le 13 novembre.