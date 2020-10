Sony propose aujourd’hui une mise à jour de son application PlayStation sur iOS et Android. Elle vient préparer le terrain pour l’arrivée de la PlayStation 5. La nouvelle console sera disponible le 19 novembre prochain.

Parmi les changements, on retrouve :

— Une nouvelle interface. Le nouvel écran d’accueil vous permet de voir rapidement à quoi jouent vos amis et d’accéder à des détails sur vos jeux récents et votre liste de trophées.

— Intégration des messages. L’application PS Messages est désormais intégrée à la nouvelle version de l’application PlayStation pour que vous puissiez contacter vos amis depuis un seul endroit.

— Chat vocal et groupes de Party. Vous pouvez désormais créer des groupes de Partys depuis l’application PlayStation et chatter en vocal avec un maximum de 15 amis via votre téléphone.

— Intégration native du PlayStation Store et des téléchargements à distance. Il devient possible de télécharger à distance des jeux et extensions directement sur votre PS4 ou PS5.

— Nouvelles fonctionnalités pour la PS5. Vous pourrez lancer à distance des jeux, gérer le stockage et vous connecter rapidement sur votre PS5.

— Toutes les dernières infos PlayStation. L’onglet Explorer présente les informations officielles des développeurs de jeux et du blog PlayStation.

L’application PlayStation est disponible au téléchargement sur l’App Store sur iPhone et iPad. Et si besoin, vous pouvez retrouver la version Android sur le Play Store.