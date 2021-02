Apple annonce du changement pour les iPhone 12 et iPhone 12 mini, en se mettant à les réparer plutôt que les remplacer complètement en cas de problème. Ce sera en place à compter du 23 février selon un mémo distribué aux réparateurs Apple agréés et relayé par MacRumors. Les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max ne semblent pas concernés.

Réparer les iPhone 12 et iPhone 12 mini plutôt que les remplacer

Dès le 23 février, les réparateurs des centres de services agréés et certainement les Genius Bar dans les Apple Store auront le droit à un nouveau système pour réparer les iPhone 12 et iPhone 12 mini. Ce sera essentiellement un iPhone au complet, à l’exception qu’il n’y aura ni l’écran ni le bloc photo. Les réparateurs prendront donc le téléphone du client, retireront son écran et le bloc photo et mettront les deux composants sur le nouveau support. Cela signifie que l’écran et le bloc photo ne devront pas présenter de dégâts.

Selon le mémo, ce nouveau système pour les iPhone 12 et iPhone 12 mini sera en place dans tous les pays où les téléphones sont disponibles à l’achat. Apple note au passage réaliser cette opération pour réduire l’empreinte carbone de chaque produit qu’il vend. Il est également possible que ce soit un moyen de réaliser quelques économies.