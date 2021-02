Apple prépare une batterie MagSafe selon la bêta d’iOS 14.5

Apple semble préparer une batterie MagSafe si l’on en croit une mention dans la deuxième bêta d’iOS 14.5. Celle-ci a vu le jour hier soir pour les développeurs. Le développeur Steve Moser a jeté un coup d’œil au code et il a repéré la nouveauté.

Le code fait mention à un « Mobile Charge Mode » et un « battery pack ». Selon Steve Moser, le choix de ce terme par Apple dans la deuxième bêta d’iOS 14.5 suggère qu’il s’agira d’une batterie MagSafe et non d’une coque. On apprend au passage que la batterie MagSafe gardera l’iPhone chargé à 90%, sans monter à 100%. Selon le texte d’Apple, cela va « améliorer l’efficacité de la charge » et « maximiser la durée de vie de la batterie ».

New ‘Mobile Charge Mode’ in iOS 14.5 beta 2 for an as-yet-unannounced ‘Battery Pack’ and not a case presumedly because it uses MagSafe for charging iPhone 12 devices. Also interestingly it keeps your iPhone charged to 90% for ‘battery efficiency’. https://t.co/CPZXkBXkEc pic.twitter.com/jHHrrz4Qir

— Steve Moser (@SteveMoser) February 16, 2021