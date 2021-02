Croisement entre Animal Crossing, le survival et le jeu d’aventure fantastique, Cozy Grove s’annonce comme un petit havre de paix vidéoludique. Ce titre du studio Spry Fox se présente comme un « un jeu vidéo de simulation de vie » qui emmènera le joueur « camper sur une île hantée en constante évolution« … et remplie de fantômes qu’il faudra apaiser. Le gameplay s’annonce assez riche et oscille entre le développement de la trame narrative principale et des phases de craft-loot-survival. Cozy Grove serait-il un sandbox narratif ?



Cozy Grove s’annonce comme un titre vraiment prometteur sur Apple Arcade.

La direction artistique très réussie – à la façon d’illustrations animées, comme dans l’excellent survival Don’t Starve – semble être l’autre point fort ce ce titre qui ne contentera pas d’être « mignon ». Cozy Grove est attendu sur Steam et Apple Arcade dans le courant du premier semestre de l’année 2021.