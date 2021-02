Le M1X vient-il de se dévoiler sur le site de Benchmark CPU Monkey ? Tout porte à le croire. Les spécifications affichées sont en effet raccord avec plusieurs rumeurs récentes : le nouvel Apple Silicon disposerait ainsi de 12 cœurs (contre 8 pour le M1) cadencés à 3,2 GHz sur la partie CPU, tandis que le GPU intégré aurait droit à 16 cœurs, 256 unités d’exécution, et 16 Go de mémoire vidéo (contre 8 cœurs et 128 U pour le M1) !

S’il reste difficile d’estimer la puissance globale de cette puce, les perfs du GPU sont un peu plus simples à entrevoir. Le M1 affichait en effet 2,6 Tflops (soit un peu plus qu’une Xbox One ou une PS4). Avec des composants doublés, le GPU du M1X devrait donc culminer sans peine aux alentours des 5,2 Tflops, ce qui le rapprocherait des perfs d’une Xbox One X (et lui permettrait de dépasser les perfs de la PS4 Pro).

Pas de quoi lutter contre les nouvelles RTX 30XX de Nvidia bien sûr, mais largement suffisant pour s’autoriser à rêver à un casque VR autonome surpuissant, surtout comparativement à l’Oculus Quest 2 (1,5 Tflops). Les dernières rumeurs indiquent d’ailleurs que le casque VR d’Apple disposerait d’un dérivé du M1 nettement plus performant que ce dernier…