L’iPad Pro « cuvée 2021 » ne devrait plus tarder à se montrer. Les nombreuses fuites à son sujet tablent en effet sur une sortie dans le courant du premier semestre de cette année. De nouvelles rumeurs viennent de se rajouter à la pile. Le site taiwanais Economic Daily affirme ainsi aujourd’hui que la tablette pommée disposera d’une puce 5G compatible avec les ondes millimétriques (soit au-dessus de la bande de fréquence 6 GHz), d’un écran Mini LED (déjà vu dans de précédentes rumeurs), mais aussi d’un processeur A14X gravé à 5nm et épaulé par 6 Go de RAM, ce qui serait une première dans un iPad. Dernière info, sans doute la plus « logique » : Foxconn se chargerait seul de l’assemblage de cet iPad Pro.

Nul ne sait à ce stade si cet iPad Pro Mini LED remplacera l’iPad Pro actuel ou sera la déclinaison la plus premium de la gamme.