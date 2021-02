L’iPhone 12 Pro Max est le smartphone 5G le plus populaire aux USA

L’iPhone 12 Pro Max connaît un succès, au point d’être le smartphone 5G le plus populaire aux États-Unis. En réalité, les différents iPhone 12 sont populaires, à l’exception de l’iPhone 12 mini.

Les données viennent de M Science, qui analyse les ventes, et Ookla, qui propose la célèbre application Speedtest. L’iPhone 12 Pro Max est donc le smartphone 5G le plus populaire aux États-Unis, et ce dans 49 États. L’iPhone 12 Pro est deuxième et l’iPhone 12 le suit à la troisième place. Le top 5 comprend deux smartphones de Samsung, les Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra.

Il est en tout cas intéressant de voir que l’iPhone 12 Pro Max est le smartphone 5G le plus populaire. Après tout, c’est le smartphone le plus cher de la liste. Il débute à 1 099 dollars aux États-Unis et 1 259 euros en France. L’iPhone 12 mini, qui coûte 450 euros de moins, offre le même débit en 5G. Et pourtant, c’est le moins populaire. Cela confirme en tout cas ce qui se dit depuis quelques semaines : ce modèle a du mal à se vendre.

En tout cas, Apple et Samsung sont (sans surprise) très populaires. Les 14 premiers smartphones 5G les plus populaires sont des iPhone ou Galaxy. Il faut atteindre la 15e place pour voir une autre marque. Il s’agit en l’occurrence de LG avec son V60 ThinQ.