Premier documentaire consacré à la jeune artiste, The World’s a Little Blurry s’attachera au parcours fulgurant qui a emmené Bllie Eilish, interprète talentueuse et tourmentée, au rang de star internationale. Le second trailer nous dévoile quelques uns des thèmes qui seront abordés dans le documentaire de R.J Cutler : le travail en coulisses ou à la maison, les tournées, et le travail de composition des morceaux de « When we All Fall Asleep Where Do We Go », en collaboration avec son frère. On reconnait d’ailleurs sans peine quelques uns des très gros succès de la chanteuse, comme « Bad Guy » ou bien encore « Bury a Friend. »



Le docu d’Apple TV+ montrera un peu du processus de création de Billie Eilish, la plus jeune artiste féminine à être nominée dans les 4 catégories reines des Grammy Awards

A priori, le docu ne devrait pas trop s’attarder sur les quelques failles psychologiques (diagnostiquées) dont souffre l’artiste, ce qui n’est pas forcément un mal. On reconnait sans peine quelques uns des très gros succès de la chanteuse, comme « Bad Guy » ou bien encore « Bury a Friend. » The World’s a Little Blurry sera disponible sur Apple TV+ le 26 février prochain.