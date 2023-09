Le « Cas Enfield » est sans doute le phénomène « paranormal » encore inexpliqué (de façon scientifique s’entend) qui a inspiré le plus souvent les réalisateurs de films d’angoisse. Conjuring 2 : Le Cas Enfield, réalisé par James Wan et sorti en salles en 2013, retrace d’ailleurs les évènements inquiétants qui se sont déroulés dans cette maison « hantée ». Apple part à la recherche du mythe avec Le Poltergeist d’Enfield, une docu-série en 4 épisodes qui tentera de faire la lumière sur ces phénomènes étranges étudiés à l’époque par les époux Warren, des « médiums » particulièrement célèbres au moment des faits. Si l’on s’en tient au trailer, la docu série semble prendre des airs de série pure et simple, des acteurs interprétant les séquences les plus fascinantes du « cas Enfield ».



Le descriptif officiel de la série Le Poltergeist d’Enfield : « Au fil des quatre épisodes, la série reconstitue les événements d’Enfield à partir des enregistrements de l’époque de Maurice Grosse, un enquêteur du paranormal qui a archivé tous ses entretiens avec les personnes touchées par le phénomène. À l’intérieur d’une réplique de la maison où les incidents ont eu lieu, des acteurs rejouent le contenu des enregistrements, créant ainsi une interaction entre les voix des archives et les apparitions des personnes concernée par l’affaire, à travers des interviews récentes. »