Apple vient de proposer la deuxième bêta publique d’iOS 14.5. Elle arrive 24 heures après la deuxième bêta pour les développeurs. Les nouveautés pour les développeurs sont tous disponibles pour les testeurs publics.

Deuxième bêta publique pour iOS 14.5

Parmi les nouveautés de la deuxième bêta d’iOS 14.5, on retrouve 217 nouveaux Emojis (dont 200 combinaisons d’Emojis existants). Il y a également le micro qui se désactive automatiquement sur les iPad quand le Smart Folio est refermé. On peut par ailleurs citer de nouvelles animations dans l’application Musique, la possibilité de partager les paroles de musiques avec Apple Music et la correction du problème avec l’écran vert sur les iPhone 12. Toutes les nouveautés sont à retrouver sur cet article.

Si votre iPhone ou iPad est configuré pour recevoir les bêtas publiques, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez télécharger la deuxième bêta publique d’iOS 14.5.

Si votre appareil n’est pas configuré et vous souhaitez rejoindre le programme d’Apple, rendez-vous à l’adresse beta.apple.com. Connectez-vous avec votre compte Apple et laissez-vous guider.

Dans la foulée, Apple a proposé la deuxième bêta publique de watchOS 7.4 pour l’Apple Watch. Il y a également la deuxième bêta publique de tvOS 14.5 pour l’Apple TV. Là aussi elles arrivent 24 heures après la version pour les développeurs.