Un premier malware existe déjà sur les Mac M1

Le chercheur en sécurité Patrick Wardle a découvert le premier malware (plus précisément un Adware) qui vise les Mac avec la puce Apple M1. Les hackers ont pris le code de GoSearch22 (déjà valable pour les Mac Intel) et l’ont adapté pour qu’il fonctionne sur les nouveaux ordinateurs Apple.

Les Mac M1 connaissent leur premier malware

Le malware GoSearch22 sur les Mac M1 (ou Intel) se présente sous la forme d’une extension pour Safari. Elle semble inoffensive en façade. Et pourtant, elle fait afficher de la publicité un peu partout sur le Mac et récupère les données de l’utilisateur en tâche de fond. L’extension contient Pirrit qui se veut être l’une des familles d’adwares les plus anciennes sur Mac. Elle se renouvelle constamment pour échapper à la détection par les antivirus.

Ce premier malware pour les Mac M1 a été signé en novembre avec un certificat validé par Apple. Mais le constructeur l’a depuis révoqué. En attendant, les antivirus ne détectent pas GoSearch22 sur les Mac M1 parce qu’ils ne sont pas encore à jour. À l’inverse, ils arrivent à le repérer très facilement sur les Mac Intel.

Il s’agit donc encore du début pour les hackers et les Mac M1. Mais il faudra faire attention d’ici les prochaines semaines ou prochains mois. En effet, des chercheurs en sécurité de Red Canary disent que d’autres types de malwares pour les nouveaux Mac sont dans la nature et sont en train d’être examinés.