Apple TV+ : des programmes pour enfants en préparation par Skydance Animation

Apple a passé un accord avec Skydance Animation sur plusieurs années pour avoir des films et séries pour enfants sur Apple TV+. Le fabricant va donc miser un peu plus sur la famille avec son service de streaming. Il l’a récemment fait avec Le Snoopy Show.

Apple signe avec Skydance Animation pour les enfants

Dans le cadre de ce partenariat avec Apple, deux saisons de la série The Search for WondLa de Skydance Animation seront disponbiles sur Apple TV+. La série se base sur le livre de science-fiction pour enfants de Tony DiTerlizzi. Il suit l’histoire d’Eva Nine, une fille qui a passé la plus grande partie de sa vie à vivre sous terre avant d’être forcée de fuir à l’extérieur et de survivre avec un robot nommé Muthr, un extra-terrestre nommé Rovander Kitt et un ours aquatique nommé Otto.

L’accord entre Apple et Skydance Animation pour Apple TV+ concerne également Luck et Spellbound. Il s’agit de deux films d’animation qui verront le jour en 2022. Luck suit la fille la plus malchanceuse du monde qui tombe sur le monde inédit de la bonne et de la mauvaise chance. Elle doit faire équipe avec des créatures magiques pour découvrir une force plus puissante que la chance elle-même. Spellbound est une fantaisie musicale qui se déroule dans un monde de magie où une jeune fille vise à briser le sort qui a coupé son royaume en deux.

C’est John Lasseter qui est aux commandes de Skydance Animation. Le grand public le connaît surtout pour avoir été l’une des figures des studios Pixar.