Suite aux résultats d’audience mitigés de Luck, Skydance Animation ne poursuivra pas son partenariat avec Apple TV+. C’est une réelle déception, car cela signifie que le prometteur Spellbound n’intègrera pas le service par abonnement d’Apple. Le studio d’animation signe finalement avec le service concurrent Netflix, qui récupèrera aussi Spellbound par la même occasion. Dirigé par John Lasseter, le créateur de Toy Story, Skydance Animation semblait avoir trouvé un écrin idéal avec Apple TV+ : après tout, John Lasseter était devenu l’ami de Steve Jobs lorsque ce dernier avait créé Pixar et pris la direction du célèbre studio d’animation. L’aventure s’arrêtera pourtant après le court métrage Blush et l’excellent Luck. Le manque d’audience d’Apple TV+ finit par peser lourd, y compris dans les accords passés avec les studios tiers.

Pour autant, le retrait de Skydance Animation n’impactera pas les liens entre Skydance Media et Apple TV+. Skydance Media est plus que jamais impliqué dans la production de la série Foundation, et prépare plusieurs contenus pour la plateforme d’Apple, dont « The Family Plan » avec Mark Wahlberg en vedette ainsi que « Mayday » avec Ryan Reynolds (qui en donc fini avec sa mini-retraite).