Présenté lors du Nintendo Direct, Star Wars Hunters s’annonce comme un MOBA spatial free-to-play inscrit dans le lore de la célèbre franchise. L’action pend place après Le Retour du Jedi, et avant Le Réveil de la Force, ce qui est un bon choix puisque cela permettra de retrouver les personnages les plus cultes et les plus appréciés de la Saga, comme Han Solo, Luke Skywalker, Leia Organa, et bien sûr, le sinistre Dark Vador. On ne sait malheureusement pas grand chose sur le reste du jeu (hormis qu’il s’agira d’un MOBA), qui devrait pourtant être disponible sur iOS, Android et Nintendo Switch avant la fin de l’année.

Le studio mobile Zynga est à la tête de ce projet, ce qui n’est vraiment pas de nature à nous rassurer. Etant donné qu’un iPhone 12/12 Pro est aujourd’hui aussi puissant qu’une PS4 (oui, c’est fou), il serait peut-être temps que les licences connues se servent du mobile pour autre chose que des titres « free-to-play machines à cash »