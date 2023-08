La Gamescom 2023 n’a pas vraiment été riche en annonces pour le mobile, mais l’on peut tout de même noter la confirmation de Command and Conquer: Legions pour les appareils iOS et Android. Développé par Level Infinite et distribué par Electronic Arts, cette nouvelle mouture du classique de la stratégie sera même jouable en bêta fermée d’ici la fin du mois d’août. Bonne nouvelle, cette bêta fermée sera aussi disponible en France (en sus de l’Australie, du Canada, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande et des Philippines).

Command & Conquer : Legions proposera des batailles en PvP et PvE contre d’autres factions, avec toujours pour objectif de collecter du Tiberium afin de faire progresser sa technologie militaire ou d’attaquer les ennemis. Le studio Level Infinite précise que Command & Conquer: Legions mettra aussi en vedette de nombreux héros et méchants emblématiques de la série de jeux Command & Conquer, ce qui laisse entendre qu’il y aura sans doute des mécaniques free-to-play pour collectionner tout ce joli petit monde. Command & Conquer: Legions n’a pas encore de date de sortie sur iOS, mais l’on sait tout de même que le jeu sera disponible avant la fin de l’année.