La demande pour l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro resterait très élevée si l’on en croit nombre d’analystes. En Chine, l’iPhone 12 permettrait même à Apple de faire un come-back impressionnant dans le peloton de tête des fabricants. La demande serait telle que Foxconn aurait demandé à ses plus de 150 000 employés de l’usine de Zhengzhou de faire l’impasse sur les festivités du Nouvel an Chinois… afin d’accélérer la cadence de production des derniers iPhone 5G !

Les employés qui accepteront ce sacrifice se verront attribuer un bonus salarial pouvant atteindre l’équivalent de 560 dollars. Nombre d’ouvriers travaillant sur les sites de Shenzhen, Taiyuan (ou autres), resteraient aussi derrière les lignes d’assemblage lors des fêtes du Nouvel An. Pour information, les festivités du Nouvel an chinois ont démarré le 12 février et durent 15 jours. Autant dire que la « pression » de Foxconn sur ses employés est très loin d’être anodine.