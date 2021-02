Comme souvent, Apple a fait bouger les lignes. Plusieurs agences de pubs et sociétés affiliées (dont Liftoff, Fyber, Chartboost, Singular, InMobi et Vungle) ont formé la Post-IDFA Alliance afin de s’adapter au mieux aux mesures anti-tracking mises en place dans iOS 14.5. Désormais, les apps désireuses de récupérer des données de tracking publicitaire devront avertir l’utilisateur via une fenêtre pop-up. Pire encore pour les annonceurs, l’utilisateur pourra alors refuser ce suivi.

Il reste cependant un moyen « autorisé » permettant d’éviter le pop-up : les publicitaires doivent alors adopter le framework Apple SKAdNetwork, un framework qui limite considérablement le volume et la variété des données récupérables. Le choix est cornélien : d’un côté, la récupération d’un max de données au risque d’essuyer un refus de l’utilisateur, et de l’autre une récolte nettement moins intéressante, mais sans le risque d’un refus. Les membres de la Post-IDFA Alliance auraient donc privilégié le second choix, et proposent même des sessions de formation pour la mise en place du framework.

A noter enfin que Google aurait lui aussi décidé d’utiliser le SKAdNetwork pour ses apps compatibles iOS.