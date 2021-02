macOS 11.3 : WebM pour Safari et lecture automatique pour Apple Music

La deuxième bêta de macOS 11.3 est disponible auprès des développeurs depuis hier soir. Il y a quelques nouveautés au programme de cette version, c’est l’occasion de les découvrir.

macOS 11.3 gère WebM et la lecture automatique dans Apple Music

Safari sur macOS 11.3 prend en charge WebM. Il s’agit d’un codec vidéo utilisé sur certains sites. WebM est l’œuvre de Google et il a vu le jour pour la première fois en 2010. Il a l’avantage de n’avoir aucun frais pour son utilisation, contrairement au H.264. On peut en tout cas dire qu’Apple a pris son temps pour le supporter dans Safari. Les utilisateurs sur Mac n’auront plus forcément besoin de passer par Chrome ou Firefox pour lire ce type de fichier au sein d’un navigateur.

Il faut dire qu’Apple semble apprécier les codecs de Google en ce moment. Il y a donc WebM dans Safari avec macOS 11.3. Mais il est bon de rappeler que WebP, un format d’image de Google là aussi, a été pris en charge sur Safari avec macOS Big Sur et iOS 14.

D’autre part, macOS 11.3 ajoute la lecture automatique et infinie avec Apple Music. Cela signifie que l’application peut jouer en permanence de la musique, même si l’album en cours de lecture est terminé. L’application va jouer des morceaux qui sont similaires pour n’avoir aucune coupure. C’est déjà en place sur iPhone et iPad depuis iOS 14. Les services de streaming, comme Spotify, proposent cette option depuis un moment maintenant.