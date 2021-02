L’application Apple TV est maintenant disponible au téléchargement sur le Chromecast de Google. Cela concerne seulement le Chromecast avec Google TV, à savoir le dernier modèle en date qui coûte 69,99€.

L’arrivée de l’application Apple TV n’est en soi pas une surprise. En effet, Google avait annoncé en décembre une disponibilité prochaine. Nous y voilà aujourd’hui. Il y a d’ailleurs eu un tweet enthousiaste concernant la disponibilité.

Is this really happening? Are you really here?

The @AppleTV app has finally landed on your #Chromecast with Google TV!!! We can’t even rn with this! https://t.co/SukHIYkRi0 pic.twitter.com/5nfJhOPBrg

— Made By Google (@madebygoogle) February 18, 2021