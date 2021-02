Vague de froid au Texas : Apple va faire un don aux secours

Tim Cook annonce qu’Apple va aider les organisations en leur faisant un don en cette période de vague de froid au Texas. Le patron d’Apple n’a toutefois pas indiqué le montant.

C’est par le biais d’un tweet que Tim Cook a annoncé qu’Apple va aider les organisations pendant cette vague de froid au Texas :

Our hearts are with everyone across Texas and around the US, including many of our team members, as they endure the impact of the harsh winter storms. Apple will be making a financial contribution to local, community-based organizations to support their relief efforts.

