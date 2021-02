L’iPad Mini-Led sera sans doute l’une des grosses annonces hardware d’Apple pour l’année 2021. Les rumeurs sont en phase, Ming Chi Kuo adoube, et l’on sait du reste qu’Apple a racheté il y a quelques années une startup spécialisée dans ce type d’écran (Apple n’achète rien par hasard donc…). Si l’on en croit l’Economic Daily News, l’annonce de cet iPad ne devrait plus tarder. Le site taiwanais affirme en effet qu’Apple prévoirait d’organiser une keynote le 16 mars prochain.

Certes, cet évènement spécial pourrait concerner de nouveaux MacBook M1 ou M1X (ou l’iMac M1X ?), voire les AirTags, mais l’iPad Pro Mini-Led cadre tout de même un peu plus avec une keynote en bonne et due forme. En outre, rien n’interdit à Apple de rajouter un « one more thing » : les AirTags feraient de parfaits clients pour ce genre de friandise de fin de conf.

Pour rappel, les rumeurs indiquent qu’Apple s’apprête à lancer un iPad Pro Mini Led équipé d’un processeur A14x et de la compatibilité 5G (pour le modèle avec puce mobile). Prometteur donc.