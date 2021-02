Il y a une semaine jour pour jour, Apple retirait Shadow de l’App Store pour la seconde fois, sans fournir d’explications particulières. Le premier retrait de l’app avait pour cause la présence dans Shadow d’un lanceur de jeux PC qui apparentait clairement l’app à un service de cloud-gaming. Cette fois, le point de blocage était sans doute un poil moins clivant puisque Shadow est déjà de retour… encore (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad).

Photo prise sur le vif d’un développeur de la version iOS de Shadow (non, en vrai, c’est Bill Murray dans l’excellent Un Jour Sans Fin).

Mieux encore, Shadow revient dans une nouvelle version (3.5.0), avec une gestion plus optimisée de la connexion, une meilleure prise en charge d’un écran externe, et la correction de nombreux bugs. Quant aux raisons qui ont poussé Apple à retirer l’app de sa boutique, on en saura pas plus…