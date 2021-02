Plex a proposé une nouvelle bêta pour s’intégrer avec l’application Apple TV, que ce soit sur iPhone, iPad ou Apple TV. La bêta est distribuée par le biais de TestFlight.

Plex arrive bientôt dans l’application Apple TV

Avant d’évoquer l’intégration de Plex, il est bon d’expliquer ce qu’est Plex. Il s’agit d’un service qui permet de gérer sa bibliothèque multimédia avec des films, séries et d’autres contenus. Ce service, qui nécessite un serveur et un client de l’autre côté, est surtout utilisé par les personnes qui téléchargent illégalement des films et séries. Cela leur permet de tout avoir au même endroit avec une interface élégante et différentes informations venant d’Internet.

L’intégration de Plex dans l’application Apple TV permettra aux utilisateurs d’avoir accès aux contenus dans un même endroit, qu’importe l’appareil utilisé. Ce sera également un moyen d’avoir des recommandations et une synchronisation avec la section « À suivre » de chaque utilisateur. Plusieurs services sont d’ores et déjà intégrés dans l’application Apple TV, dont Disney+ et Amazon Prime Video. Il y a toutefois un grand absent : Netflix.

Did…did Plex just add Apple TV app integration with their latest beta (7.14)… 🤯 pic.twitter.com/M2gG82kvSi — Will Sigmon (@WSig) February 18, 2021

Plex ne dit pas quand encore quand la version finale sera disponible pour l’ensemble des utilisateurs.