CarPlay sans fil fait ses débuts chez Mitsubishi

CarPlay sans fil arrive doucement mais sûrement chez les constructeurs automobiles, avec Mitsubishi qui s’ajoute à la liste. Le groupe a présenté l’Outlander 2022, sa nouvelle voiture qui sera disponible à l’achat dans quelques semaines.

Mitsubishi adopte CarPlay sans fil

L’Outlander 2022 de Mitsubishi propose aussi bien CarPlay sans fil qu’Android Auto sans fil. Ce système permet de connecter son iPhone ou smartphone Android à sa voiture sans utiliser le moindre câble et avoir l’interface au complet. Il est possible de lire ses messages, jouer la musique de son smartphone, avoir le GPS et plus encore selon les applications installées.

Dans le cas de Mitsubishi, l’Outlander 2022 dispose d’un écran tactile de 9 pouces pour afficher l’interface proposée grâce à CarPlay sans fil. Le véhicule dispose d’un emplacement pour recharger sans fil son smartphone, ainsi que des ports USB-A et USB-C pour une recharge filaire. L’Outlander 2022 sera d’abord disponible à l’achat en avril en Amérique du Nord à partir de 25 795 dollars.

Plusieurs marques ont déjà adopté CarPlay sans fil selon les pays. C’est notamment le cas de Hyundai, Honda, Ford, GM, Chrysler, BMW et Mercedes. Il est en tout cas certain que ce système va devenir presque obligatoire à l’avenir. En effet, des rumeurs annoncent que les futurs iPhone pourraient ne plus avoir de port Lightning. Cela pourrait même commencer cette année avec l’un des iPhone 13.