Apple veut mettre un terme aux apps-scams pratiquant des tarifs délirants sans rapports avec le contenu proposé. Le californien a même commencé à envoyer des courriels d’avertissement aux éditeurs d’apps peu scrupuleux : « Nous ne distribuerons pas d’applications ni d’achats intégrés qui sont des arnaques claires. Nous rejetterons les applications coûteuses qui tentent de tromper les utilisateurs avec des prix irrationnellement élevés ».

Now confirmed: Apple is rejecting apps with irrationally high prices for in-apps and subscriptions.

You have to explain why are you charging like $7.99 per week. Because of using 3rd-party paid services, or something similar.

//thanks @aso_rad for the screenshot. pic.twitter.com/8sDSny4604

— ilia kukharev (@ilyakuh) February 19, 2021