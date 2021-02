The World’s A Little Blurry sort vendredi prochain sur Apple TV+. Le documentaire sur la chanteuse Billie Eilish sera précédé de quelques heures par un évènement Apple Music consacré à l’artiste, évènement qui sera aussi retransmis sur l’app TV et sur YouTube. Billie Eilish devrait livrer une performance exclusive (un nouveau morceau ?) et participer à une interview croisée avec le réalisateur du documentaire R.J. Cutler. On nous annonce aussi des « surprises », ce qui ne manquera pas de faire monter le niveau d’adrénaline des fans. L’évènement Apple Music démarrera en live stream à 3h du mat dans la nuit du jeudi au vendredi.

Le documentaire The World’s A Little Blurry proposera « un aperçu intimiste de l’univers de Billie Eilish. Le réalisateur primé R.J Cutler suit son parcours sur scène, en tournée et à la maison alors que l’écriture et l’enregistrement de son premier album sont sur le point de changer sa vie. «