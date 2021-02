En pleine joute juridique avec Apple, Epic Games souhaiterait faire témoigner à la barre Scott Forstall, ex-SVP Apple en charge d’iOS. Oui mais voilà, Scott Forstall reste injoignable. Dans un document fourni aux juges, les avocats d’Epic notent qu’Apple a toutes les peines du monde à faire témoigner son ancien dirigeant.

Le document note ainsi qu’Apple a cherché à contacter Forstall pour une déposition le 15 décembre. Devant l’absence de l’ancien SVP à la date requise, les avocats d’Apple ont représenté le dirigeant face au juge (le 29 décembre), avec pour objectif de définir de nouvelles dates pour une déposition. Durant ce laps de temps, Epic Games n’aurait jamais tenté de contacter Forstall. Le créateur de Fortnite affirme en outre qu’Apple a changé d’avis et « n’a jamais indiqué qu’une contrainte serait nécessaire ». Le 5 février, soit 6 jours avant la nouvelle date de déposition, Scott Forstall restait toujours introuvable (ou injoignable).

Agacé par ces atermoiements, Epic a alors demandé à Apple de lui fournir des informations permettant de joindre son ex-SVP. Le californien a alors accepté de donner l’adresse postale, mais a tenu à préciser qu’il n’était pas en droit de fournir le numéro de téléphone d’un tiers, fut il celui d’un ancien dirigeant d’Apple. Peut de temps après, Apple finira par avouer ne pas disposer du numéro de mobile de Forstall ! Une nouvelle date de déposition fut alors fixée au 15 février, mais Apple fit le forcing afin d’obtenir une date butoir limite au 10 mars.

Forstall étant de nouveau absent à la date du 15, les avocats d’Epic se font de plus en plus pressant… ce qui a aussi le don d’agacer les représentants légaux d’Apple. Ces derniers estiment cette fois qu’ « Epic ne peut laisser la recherche (de Forstall, Ndlr) indéfiniment ouverte pendant qu’elle cherche à localiser, servir et déposer un autre témoin ». Bref, une bonne ambiance générale. Le procès entre Epic Games et Apple débutera au mois de mai.