C’était dans l’air depuis quelques temps. L’arrivée d’Apple Pay en Israël serait imminente. Le site The Verifier rapporte que la néobanque israélienne Pepper a mis à jour son application iOS afin de mentionner une « surprise » en préparation. Las, un codeur a dû faire une petite boulette puisque durant un cours laps de temps, le descriptif de l’app affichait clairement l’écran de paramétrage pour Apple Pay (avec la carte bancaire Pepper renseignée dans Wallet). L’image n’est plus visible, mais l’on ne se fait plus guère de doutes sur la nature de la « surprise ».

Apple continue donc son expansion : le lancement en Israel suivra de peu la disponibilité du service au Mexique. Apple Pay est disponible dans plus de 50 pays dans le monde. En France, le service est présent dans près de 45 banques, néobanques ou organismes (BNP Paribas, CIC, Crédit Agricole, HSBC, ING, etc.)