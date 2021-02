Final Cut Pro, le logiciel de montage vidéo professionnel d’Apple, pourrait bien basculer sur un abonnement plutôt que l’achat unique. C’est en tout cas ce que suggère un dépôt de marque d’Apple.

Bientôt un abonnement pour Final Cut Pro ?

Apple a ajouté la classe 42 pour la classification de Nice au sujet de Final Cut Pro. Celle-ci comprend différents éléments, dont les services et les plateformes contre un abonnement. Doit-on comprendre que Final Cut Pro va devenir disponible sous forme d’abonnement à l’avenir ? C’est fort possible au vu de la modification faite par Apple.

Final Cut Pro est aujourd’hui disponible sur le Mac App Store au prix de 329,99€. Certains jugeront que c’est un tarif élevé. Il est toutefois bon que le logiciel s’adresse surtout aux personnes qui font des montages vidéos poussés. Cela inclut les professionnels.

Un abonnement pour le logiciel de montage pourrait permettre de faciliter le paiement. Mais il faudrait qu’Apple propose une valeur ajoutée pour réellement donner envie de s’abonner. Peut-être que le fabricant réfléchit à des tutoriels, des aides et différentes sessions vidéos.

On voit en tout cas qu’Apple se penche de plus en plus vers les abonnements. Il n’y a qu’à observer Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud ou encore Apple One qui regroupe le tout.